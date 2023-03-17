18 марта 2023 года проходит народный праздник Конон Огородник или Конона Градаря. На Руси в этот...
18 марта 2023 года проходит народный праздник Конон Огородник или Конона Градаря. На Руси в этот день было принято замачивать семена овощей для последующей высадки. К Конону-огороднику крестьяне обращались с просьбой оказать помощь в выращивании овощей. С этого дня принимались пахать огород, даже если на улице ещё была настоящая зима. Верили, что если 18 марта вспахать огород, то будет отменный урожай овощей.
Еще в этот день отмечается вторая Родительская суббота Великого поста или суббота третьей седмицы святой Четыредесятницы. В это время можно помянуть родных и близких, устроить поминки, помолиться за них дома, в церкви, посетить храм, кладбище, места захоронений. При этом, если устраиваются застолья, нельзя забывать о том, что проходит Великий пост с его запретами на определённое поведение и продукты питания.
Что можно делать в день Конона?
В день Конона стоит помянуть тех, кто умер или погиб неестественной смертью. Также молятся за тех, кто пропал без вести, чтобы они нашлись живыми.
Сделайте сегодня первый шаг к примирению, попросите прощения, с кем вы давно в ссоре. Налаживание отношений пройдёт благополучно.
Нужно провести уборку дома, стирать, решать накопившиеся проблемы. Считалось, что Конон не любит лентяев, поэтому, чтобы задобрить его, было необходимо проявить трудолюбие.
В этот день хозяйки готовили семейный ужин. Они собирались со своими родственниками и проводили вечер за теплыми беседами.
Что нельзя делать в день Конона?
Не стоит сегодня брать в руки грабли и вилы – хлеб летом побьет градом, поскольку согласно поверью, дождями и градами заведует Конон, который может разозлиться на тех, кто игнорирует запреты его дня.
18 марта нельзя на ужин звать гостей. Его желательно провести только со своей семьей.
Нельзя работать с деревом. По народным приметам, кто на Конона работает с деревом, в скором времени может потерять одного из своих родственников.
Нельзя бездельничать, иначе святой Конон разгневается и нашлет на хозяйство лентяя беды: плохой урожай, болезни птицы и животных, поломку инструментов
Народные приметы на 18 марта
Солнечный день — летом не будет града.
Утренние морозы с этого дня становятся слабыми. Также считается, что после этого праздника утренних заморозков должно случиться ещё сорок.
Тёплая погода — к тёплому лету.
Луна в синем мареве — к ненастью.
Трясогузки прилетели — весна будет ранней и солнечной.
Фото pxfuel