18 марта 2023 года проходит народный праздник Конон Огородник или Конона Градаря. На Руси в этот...

18 марта 2023 года проходит народный праздник Конон Огородник или Конона Градаря. На Руси в этот день было принято замачивать семена овощей для последующей высадки. К Конону-огороднику крестьяне обращались с просьбой оказать помощь в выращивании овощей. С этого дня принимались пахать огород, даже если на улице ещё была настоящая зима. Верили, что если 18 марта вспахать огород, то будет отменный урожай овощей.Еще в этот день отмечается вторая Родительская суббота Великого поста или суббота третьей седмицы святой Четыредесятницы. В это время можно помянуть родных и близких, устроить поминки, помолиться за них дома, в церкви, посетить храм, кладбище, места захоронений. При этом, если устраиваются застолья, нельзя забывать о том, что проходит Великий пост с его запретами на определённое поведение и продукты питания.Что можно делать в день Конона?В день Конона стоит помянуть тех, кто умер или погиб неестественной смертью. Также молятся за тех, кто пропал без вести, чтобы они нашлись живыми.Сделайте сегодня первый шаг к примирению, попросите прощения, с кем вы давно в ссоре. Налаживание отношений пройдёт благополучно.Нужно провести уборку дома, стирать, решать накопившиеся проблемы. Считалось, что Конон не любит лентяев, поэтому, чтобы задобрить его, было необходимо проявить трудолюбие.В этот день хозяйки готовили семейный ужин. Они собирались со своими родственниками и проводили вечер за теплыми беседами.Что нельзя делать в день Конона?Не стоит сегодня брать в руки грабли и вилы – хлеб летом побьет градом, поскольку согласно поверью, дождями и градами заведует Конон, который может разозлиться на тех, кто игнорирует запреты его дня.18 марта нельзя на ужин звать гостей. Его желательно провести только со своей семьей.Нельзя работать с деревом. По народным приметам, кто на Конона работает с деревом, в скором времени может потерять одного из своих родственников.Нельзя бездельничать, иначе святой Конон разгневается и нашлет на хозяйство лентяя беды: плохой урожай, болезни птицы и животных, поломку инструментовНародные приметы на 18 мартаСолнечный день — летом не будет града.Утренние морозы с этого дня становятся слабыми. Также считается, что после этого праздника утренних заморозков должно случиться ещё сорок.Тёплая погода — к тёплому лету.Луна в синем мареве — к ненастью.Трясогузки прилетели — весна будет ранней и солнечной.Фото pxfuel