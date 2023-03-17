Цены с начала года почти не изменились.

Цены с начала года почти не изменились.Спрос на вторичные квартиры в Москве по итогам февраля вырос почти на четверть по сравнению с январем. Однако в годовом выражении рост совсем незначительный – 3%. Ценовая ситуация в сегменте стабилизировалась, показатель почти не изменяется с начала года.Средняя стоимость квартиры в старых границах Москвы к марту составила 13,95 млн рублей, "квадрата" – 276 тыс. рублей.Треть экспозиции приходится на квартиры с двумя комнатами, средний бюджет покупки – 13,4 млн рублей. Еще 28% занимают "однушки", чья средняя стоимость по итогам февраля составила 9,2 млн рублей.В Новой Москве средний бюджет покупки квартиры сейчас составляет 9,8 млн рублей, средняя стоимость кв. м – 203 тыс. рублей.Практически равные доли в предложении приходятся на "однушки" (35%) и "двушки" (36%). Средняя стоимость данных лотов составляет 7,4 млн и 10,4 млн рублей соответственно.Наконец, средняя цена квартиры в Подмосковье в начале марта составила 6,6 млн рублей, кв. м – 138 тыс. рублей.Почти 39% от всего областного предложения – это квартиры с двумя комнатами, средняя стоимость которых составляет 6,8 млн рублей. Еще 33% приходится на "однушки" со средней ценой в 5,1 млн рублей.По оценке аналитиков рынка, вторичный рынок Московского региона сейчас функционирует в привычном режиме. Если ликвидная квартира выставляется на продажу по рыночной цене, то на ее продажу уходит всего неделя-другая.