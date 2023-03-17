Торжественное мероприятие в честь дня работника ЖКХ прошло в Доме правительства Московской области. Праздник отмечается ежегодно каждое третье воскресенье марта.

Торжественное мероприятие в честь дня работника ЖКХ прошло в Доме правительства Московской области. Праздник отмечается ежегодно каждое третье воскресенье марта."Жилищно-бытовая сфера – одна из самых сложных. Это ежедневный труд, не всегда заметный, поэтому хочу поблагодарить всех работников ЖКХ за их вклад и усилия. Наша задача оставить после себя хозяйство в гораздо лучшем состоянии, чем оно было до того, как мы начали работать", – отметил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.Вице-губернатор поздравил работников регионального ЖКХ от лица главы Московской области Андрея Воробьева и вручил лучшим из них награды.Начиная с прошлого года, сотрудники подмосковного ЖКХ получили дополнительные задачи, связанные с проведением СВО. Энергетики, строители и волонтеры сферы ЖКХ помогают развитию новых территорий, восстанавливают инфраструктуру, строят дома.Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский отметил, что 2022 год стал самым объемным по количеству реализованных программ, а уровень удовлетворенности жителей работой коммунальщиков – самым высоким за последние 5 лет.