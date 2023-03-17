Во Владимире на территории Октябрьского военного городка потушен пожар в 400 кв.м. Об этом...

Во Владимире на территории Октябрьского военного городка потушен пожар в 400 кв.м.Об этом сообщает пресс-центр МЧС России по Владимирской области.Звонок поступил в 10:37 17-го марта. На момент прибытия подразделений наблюдался открытый огонь из окон 3-го этажа.Сотрудниками МЧС было сформировано 4 звена газодымозащитной службы для разведки и тушения огня.Пожар ликвидирован на площади 400 кв. м. Известно, что пострадала кровля и внутренняя отделка 3-го этажа.Информация о погибших и пострадавших не поступала.К ликвидации пожара привлекались 8 единиц техники и 29 человек личного состава.Фото: официальный сайт МЧС России по Владимирской области