Во Владимире решают каким быть второму мосту через Клязьму. Два миллиарда рублей за километр -...

Во Владимире решают каким быть второму мосту через Клязьму.Два миллиарда рублей за километр - такова примерная стоимость новой дороги, которая должна соединить площадь Фрунзе и микрорайон Заклязьменский областного центра. О деталях проекта и вариантах ещё одной переправы через Клязьму - Никита Тарбеев.Вот в этом месте, между двух изгибов Клязьмы может появиться новый мост. Согласно проекту планировки, дорога берёт начало от площади Фрунзе - пересекает железнодорожные пути и небольшую старицу, высота путепровода здесь будет достигать десяти-пятнадцати метров. Затем дорога пройдет по насыпи - здесь предусмотрена развязка, ведущая к ТЭЦ, дальше сам мост и еще одна развязка на самом краю микрорайона Заклязьменский. Общая протяженность - три километра. В перспективе к ним могут добавиться еще десять...- На данном этапе пока идёт до дороги на Лунёво, в перспективе, если возникнет, можно будет соединить ее с М7- довести.Как заявляет главный архитектор Владимира, Андрей Быков, это самый рациональный вариант второй переправы через Клязьму. Здесь сейчас строятся несколько крупных жилых комплекса, плюс есть много присоединенных городских территорий- Сельцо, Уварово, Кусуново, Лунёво.Андрей Быков, главный архитектор Владимира:- Существующий мост практически уже перестал справляться. Плюс мы понимаем, что этот поток транспорта идёт через историческую часть города, он влияет на состояние наших белокаменных памятников- это тоже имеет огромное значение.Дорога, она будет четырёхполосной, с двумя автобусными остановками, подразумевает финансирование в девять миллиардов рублей. И мост- не самая сложная точка. Единственная возможность соединиться с площадью Фрунзе- двухуровневая развязка с заездами со стороны Усти-на-Лабе и Большой Нижегородской. Причем проляжет дорога частично по территории хлебзвода. О чем его недавно уведомили.Андрей Быков, главный архитектор Владимира:- Часть территории, небольшая, 6 соток забирается от хлебокомбината и вот тут есть складские помещения, тоже частично они забираются...На предприятии, ожидаемо, не обрадовались...Станислав Лапичев, исполнительный директор группы компаний DeLavant:- Мы и на сегодня ощущаем определенные сложности с вопросами внутренней логистики и с учетом предложения по изъятию земельного участка,конечно, эти сложности сильно обострятся.Есть вопросы и по самому размещению моста. Член общественной палаты страны Илья Зотов, например, считает, что целесообразнее было бы построить переправу в восточной части города.Илья Зотов, заместитель председателя комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ:- Гораздо более правильно, своевременно построить связку с районом Доброе, для того, чтобы большое количество людей, которые уже проживают в этом микрорайоне могли пользоваться данной развязкой. То есть мы не создаем трассу, потом застраиваем, а мы решаем текущие вопросы. Это можно сделать только за счет строительства дороги в Доброе.В любом случае, без федерального финансирования не только город, но и регион такой проект не потянет. Поэтому, как сообщил губернатор Александр Авдеев, есть время проработать и другие варианты.Александр Авдеев, губернатор:- За эти три-пять лет сделать проект, потому что проект не быстро делается - исследования, плюс выход еще на... территория, которая за Клязьмой накрыта еще охранной территорией Успенского собора - есть определенные нюансы. Как только будут определены один-три варианта прохождения трассы, давайте это обсудим.Безоговорочно ЗА вариант с площадью Фрунзе сами жители Заклязьменской зоны, многим из которых каждый день приходится пересекать единственный мост, ведущий в центр города.Станислав Калашников, житель пюЛадога:- Сейчас комплекс построится, тут будут пробки, город задохнётся без моста. Есть Лунёво, там дальше коттеджные посёлки, Сельцо. В обязательном порядке нужен мост. Очень надо, потому что здесь уже задыхаемся на дорогах, нельзя проехать, мост нужен.Проект, каким бы он в итоге ни был, планируется реализовать во второй половине десятилетия. К этому моменту число владимирцев, живущих на другом берегу Клязьмы, может достигнуть тридцати-сорока тысяч человек.Никита Тарбеев, Андрей Синягин, Егор Герасимов Вести Владимир.