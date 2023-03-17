Во Владимире возбуждено уголовное дело по обвинению чиновников в срыве сроков сдачи жилого...

Во Владимире возбуждено уголовное дело по обвинению чиновников в срыве сроков сдачи жилого дома.Прокуратурой города Владимира установлено, что строительство многоквартирного жилого дома на улице Сакко и Ванцетти велось с привлечением денежных средств 16 участников долевого строительства, общая сумма привлеченных средств превысила 112 млн рублей.Однако, впоследствии управлением архитектуры и строительства администрации города Владимира в разрешение на его строительство необоснованно внесены изменения, противоречащие проектной документации. Это сделало невозможным ввод дома в строй - из-за нарушений градостроительного законодательства.В итоге, пострадали дольщики, которые так и не получили свои квартиры.По материалам проверки возбуждено уголовное по статье УК "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий".Фото https://www.pxfuel.com/en