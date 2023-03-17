Теперь женщине грозит до 12 лет тюрьмы.

Заместитель главврача владимирской больницы обвиняется во взятках. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области.Женщина, занимая пост руководителя контрактной службы, предложила руководителю одной из компаний за заключение контактов с медучреждением сделать ремонт у себя в квартире. Директор фирмы согласился и потратил на отделку её комнат свыше 150 тысяч рублей. После ремонта дама выполнила обещание. Фирма получила нужный подряд.Однако в результате прокурорской проверки на неё завели уголовное дело. Теперь женщине грозит до 12 лет тюрьмы. Дело рассмотрит Фрунзенский районный суд Владимира. Минздраву области рекомендовано уволить ряд должностных лиц в связи с утратой доверия.