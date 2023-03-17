Во Владимирской области главе администрации города Курлово назначен штраф за нечищеные дороги. В...

Во Владимирской области главе администрации города Курлово назначен штраф за нечищеные дороги.В городе Курлово было проведено обследование улично-дорожной сети. Обнаружилось, что по улицам Красной Армии, Революции, Центральная, Тракторная, Вокзальная, Владимирская, Лермонтова, Свердлова, Речная, Калинина, Володарского, Школьная и Социалистическая - снежно-ледяные образования не убирались. И техническое состояние автомобильных дорог не соответствует требованиям законодательства о безопасности движения.В отношении главы администрации города Курлово возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ («несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения»). И ему был назначен штраф в размере 20 000 рублей.Вопрос качественной уборки территории города Курлово от снега находится на контроле. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области.Фото: pxfuel.com