Во Владимирской области мужчина угощал детей наркотиками. Следственными органами Следственного...

Во Владимирской области мужчина угощал детей наркотиками.Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело по статье "Склонение несовершеннолетних к потреблению наркотических средств" в отношении 28-летнего жителя Камешковского района.По версии следствия, 13 марта 2023 года подозреваемый, находясь у пожарного водоема в городе Камешково, показывал двум малолетним мальчикам марихуану, а также предлагал им ее употребить, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Но дети, проявив бдительность, сообщили о подозрительном мужчине в правоохранительные органы, воспользовавшись службой «112».Решается вопрос о заключении фигуранта под стражу.Фото https://www.pxfuel.com/en