Во Владимирской области ночной снегопад оставил без света несколько населенных пунктов. Линии...

Во Владимирской области ночной снегопад оставил без света несколько населенных пунктов.Линии электропередачи нарушены в Суздальском и Собинском районах.Как сообщают во "Владимирэнерго", восстановлением электроснабжения занимаются 14 бригад - это 42 человека и 14 единиц техники. Несмотря на занесенные дороги и сырой тяжелый снег, осложняющие работу, восстановление практически завершено.Энергетики напоминают, сообщить о поврежденных проводах можно по телефону единого контакт-центра 8(800) 220-02-20