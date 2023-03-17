Во Владимирской области ночной снегопад оставил без света несколько населенных пунктов.
Линии...
Во Владимирской области ночной снегопад оставил без света несколько населенных пунктов.
Линии электропередачи нарушены в Суздальском и Собинском районах.
Как сообщают во "Владимирэнерго", восстановлением электроснабжения занимаются 14 бригад - это 42 человека и 14 единиц техники. Несмотря на занесенные дороги и сырой тяжелый снег, осложняющие работу, восстановление практически завершено.
Энергетики напоминают, сообщить о поврежденных проводах можно по телефону единого контакт-центра 8(800) 220-02-20