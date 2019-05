Новый альбом Only Love Can Mend Our Hearts – это результат двух лет работы Йорана Агдура с музыкантом Игорем Бесчастным

Новый альбом Only Love Can Mend Our Hearts – это результат двух лет работы Йорана Агдура с музыкантом Игорем Бесчастным20 апреля в 15:00 во Владимире в музейном центре «Палаты» Группа Охранных Организаций «Витязь» проведет презентацию нового альбома шведского музыканта Йорана Агдура (Goran Agdur) Only Love Can Mend Our Hearts (Только любовь растопит наши сердца).Йоран Агдур – музыкант, композитор и педагог из обычной шведской семьи, который еще в детстве начал заниматься игрой на фортепиано, так как видел в этом способ выражения своих эмоций. Сотрудничество Йорана Агдура со скрипачом Семми Штальхаммером, первым концертмейстером в Стокгольмской Королевской опере, привело к созданию двух его первых альбомов. Позже Йоран выпустил еще 7 музыкальных альбомов. Музыка шведского композитора Агдура использовалась во многих фильмах, в том числе в кинокартинах «Меня зовут Митра» Резы Багер, «Пансионат» Яна Густафссона и «Новая кровать» Себастьяна Наймана Агдура и Андреаса Тиллнерта (эта работа получила серебряную медаль на кинофестивале Unica в Южной Америке).Музыка Агдура также использовалась в театральных постановках в Швеции и Норвегии. Еще одно важное творческое сотрудничество было со шведским художником Андерсом Фогелином. Агдур и Фогелин вместе создали две выставки искусства и музыки: Concierto и Musica, которые были представлены в Стокгольме, Барселоне и Киото.«Русский камерный оркестр» в 2010 и 2011 годах исполнил «Сюиту», сочинения, специально созданные для этого оркестра.Новый альбом Only Love Can Mend Our Hearts – это результат двух лет работы Йорана Агдура с музыкантом Игорем Бесчастным и его оркестром из города Курска. Сам Йоран говорит: «Этот альбом подводит итоги многих лет моей работы, опыта и личного видения России, которую я очень люблю».0+