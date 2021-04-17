Белый дом использует санкции в адрес России как своеобразный технологический прием. История с ними будет долгоиграющей, считает эксперт Павел Рудяков.

Белый дом использует санкции в адрес России как своеобразный технологический прием. История с ними будет долгоиграющей, считает эксперт Павел Рудяков.Пресса активно обсуждает новую санкционную волну, которую инициировало американское правительство. Любопытен тот факт, что США ввели ограничительные меры сразу после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Джо Байдена.Политический аналитик Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру объяснил, что стоит за данным шагом Белого дома. По словам эксперта, Вашингтон использует санкции в качестве определенного приема.Рудяков обратил внимание на любопытный момент. По словам аналитика, Байден одной рукой подписал новый пакет санкций, а второй — держал трубку и общался с российским главнокомандующим. Это было в манере американских властей, добавил специалист.Рудяков убежден, что теперь данная тема станет долгоиграющей. Вашингтон нашел золотую жилу, которую можно эксплуатировать практически до бесконечности. Главный вопрос заключается в том, насколько эффективным для США станет данный прием.Напомним, ранее предложил Владимиру Путину встретиться на нейтральной территории для обсуждения актуальных вопросов. В Кремле отметили, что внимательно изучат данную инициативу, после чего будет принято решение.