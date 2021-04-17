Компания хочет прекратить пассажирские перевозки.

С понедельника, 19 апреля,может прекратить обслуживание городских маршрутов общественного транспорта. Об этом вечером 16 апреля сообщили в горадминистрации.В мэрии собрали комиссию по чрезвычайным ситуациям. Решено следующее:- руководству компании предписано обеспечить выполнение обязательств по перевозкам пассажиров на 15 маршрутах;- в субботу, 17 апреля, не позднее 15:00 перевозчик обязан предоставить отчёт о принятых мерах по стабилизации ситуации на предприятии;- направить обращения в прокуратуру и другие надзорные органы о попытке «АДМ» нарушить условия договоров и дестабилизировать обстановку;Добавим, что организация обязана ежедневно выпускать на маршруты по 100 автобусов. О невозможности исполнять свои обязательства перевозчик должен уведомить мэрию не менее чем за два месяца до предполагаемой даты расторжения контракта.Как заявили чиновники, АО «Владимирпассажиртранс» готово трудоустроить сотрудников ООО «АДМ» с гарантией полного социального пакета и выплаты зарплаты.Ранее мы сообщали, что за долги у компании банковские счета.