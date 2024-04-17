Ожидается, что мероприятие посетят более 7 тысяч человек – как жители разных регионов России, так и стран ближнего зарубежья.

В Свердловской области 16 апреля открылась юбилейная, пятая выставка-форум Здравоохранение Урала-2024. Ожидается, что мероприятие посетят более 7 тысяч человек – как жители разных регионов России, так и стран ближнего зарубежья.По словам вице-губернатора Павла Крекова, на выставочной площадке представлено более тысячи единиц современного медицинского оборудования.Уверен, что выставка-форум „Здравоохранение Урала-2024“ не только станет реальным инструментом повышения качества оказания медицинской помощи в регионах России, но и внесет ощутимый вклад в технологическое развитие здравоохранения, – сказал Креков, открывая мероприятие.В выставке, которая продлится до 19 апреля, примут участие 150 компаний из 30 городов России. На ней представлено медицинское оборудование, расходные материалы и цифровые технологии для здравоохранения и комплектующие для медтехники.В рамках деловой программы предусмотрены более 30 научно-практических мероприятий по различным направлениям здравоохранения: педиатрия, кардиология, травматология. онкология, медицинская реабилитация, лабораторная диагностика и другие.Посещение выставки и участие в мероприятиях деловой программы в качестве слушателя бесплатное, но по предварительной регистрации на сайте проекта.