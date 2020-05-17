Ситуация с коронавирусом в России продолжает оставаться напряженной. Оперативный штаб по борьбе с эпидемией COVID-19 опубликовал новые цифры по количеству зараженных.

Ситуация с коронавирусом в России продолжает оставаться напряженной. Оперативный штаб по борьбе с эпидемией COVID-19 опубликовал новые цифры по количеству зараженных.За последние сутки выявлено 9709 случаев коронавируса в России. Общее число заболевших составило 281 752 человека. Жертвами пандемии стали 94 пациента. Выздоровели 4207 инфицированных.Под медицинским наблюдением из-за подозрения на опасную инфекцию находятся 262 000 человек. За истекшие сутки сделано почти 300 тысяч тестов. С начала пандемии коронавируса в России проведено более 6,9 миллиона исследований.Отметим, в мире число заражений COVID-19 превысило 4,6 миллиона случаев. По данным американского университета имени Джонса Хопкинса, Россия занимает вторую позициюпо количеству инфицированных. Лидирует по-прежнему США (1 467 884 случая). На третьем месте Великобритания (241 461 случай).26 Апр 2020 в 8:27 PDTКак писали "Дни.ру", ранее президент Владимир Путин утвердил новые меры по борьбе с. Одно из основных поручений касается режима самоизоляции в регионах. Продление карантина целесообразно для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, отметил глава государства.Напомним, что режим нерабочих дней из-зазакончен с 12 мая. Большинство регионов ослабили карантин, открыв небольшие магазины, парикмахерские и разрешив прогулки. Однако ряд субъектов с большим количеством заболевших COVID-19 не торопятся отменять ограничительные меры.