Ситуация с коронавирусом в мире остается острой. К счастью, американские ученые нашли средство для полной блокировки опасной инфекции.

Ситуация с коронавирусом в мире остается острой. К счастью, американские ученые нашли средство для полной блокировки опасной инфекции.Специалистам удалось найти антителоSTI-1499, которое может полностью заблокировать коронавирус и защитить клетки человека от заражения. Принцип его действия заключается в том, что оно "обволакивает" вирус и выводит его из человеческого организма в течение четырех суток.Основатель компании Sorrento Therapeutics доктор Генри Джи подчеркнул, что это лекарство, которое работает. Однако, как заявили ученые, исследования были проведены пока лишь в лабораториях, поэтому начать производство препарата против сейчас невозможно.Генри Джи заверил, что с применением данного лекарства ограничительные меры и социальная дистанция между людьми уже не потребуются. Ранее ученые из Университета Гете и сотрудники Франкфуртской университетской больницы пришли к выводу, что противовирусный препарат "Рибавирин" может оказаться эффективным от коронавируса. Сейчас он применяется против гепатита и других инфекций.14 Апр 2020 в 10:39 PDTНапомним, эффективное в 100% случаев лекарство отдо сих пор не найдено. Перед специалистами стоят две задачи: помочь организму справиться с симптомами заболевания, а также остановить размножение вируса.