Гоген Солнцев решил проучить Екатерину Терешкович. Он возмущен поведением супруги.

Гоген Солнцев решил проучить Екатерину Терешкович. Он возмущен поведением супруги.За перипетиями личной жизни эпатажного артиста следит вся страна. Он тяжело переживает происходящее в семье.Если раньше его пожилая жена злоупотребляла спиртным, то теперь начала "зажигать по-другому". Гоген Солнцев в бешенстве от выкрутасов Екатерины Терешкович. Он даже подсел на антидепрессанты.По словам источника, знакомого с ситуацией, Гоген Солнцев никак не может жену на путь истинный. "Он ее уже лишил денег и интима", – сообщил инсайдер.12 Апр 2020 в 5:05 PDTОтметим, шоумен с супругой вновь стали гостями передачи "Прямой эфир" Андрея Малахова. Увидев, что стало с Гогеном Солнцевым, он с трудом смог сдержать слезы.По словам сотрудника программы, телеведущий переживает за артиста, поэтому снимает его в своих шоу. К тому же, дает отличный рейтинг передачам.