Представители Роскомнадзора допустили замедление работы социальной сети Facebook и популярного видеохостинга YouTube. На их сайтах был обнаружен противоправный контент. Если площадки не удалят ..

Представители Роскомнадзора допустили замедление работы социальной сети Facebook и популярного видеохостинга YouTube. На их сайтах был обнаружен противоправный контент.Если площадки не удалят запрещённые материалы, к ним будут применены санкции.Ранее ведомство сняло большинство ограничений с социальной сети Twitter, которая была замедлена в России из-за противозаконной информации. Администрация сайта удалила почти все противоправные публикации, сообщает телеканал "".