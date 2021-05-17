О неприятном дорожном инциденте рассказали пассажиры одного из автобусов города Тобольск. По их словам, какой-то внедорожник стал объезжать общественный транспорт по газону и, не рассчитав ..

О неприятном дорожном инциденте рассказали пассажиры одного из автобусов города Тобольск. По их словам, какой-то внедорожник стал объезжать общественный транспорт по газону и, не рассчитав габаритов и просто не соориентировавшись в дорожной обстановке, врезался в него. После этого водитель избил кондуктора а также некоторых пассажиров. До прибытия экстренных служб виновник с места ДТП успел скрыться. Очевидцы утверждают, что всю эту бучу на дороге затеял сын местного депутата, передает .