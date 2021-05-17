Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин считает, что идея директора Росгвардии Виктора Золотова заслуживает внимания.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин считает, что идея директора Росгвардии Виктора Золотова заслуживает внимания.После трагедии в казанской школе Виктор Золотов предложил выдавать медицинские справки для владения оружием только в государственных учреждениях. По мнению директора Росгвардии, выдавать разрешение на получение полуавтоматического и полугладкоствольного оружия можно только после пяти лет владения неавтоматическим гладкоствольным. Помимо этого, необходимо вернуть возрастной ценз в 21 год для выдачи лицензии на владение огнестрельным оружием, считает генерал армии.Вячеслав Володин поддержал идею директора Росгвардии. Мол, предложение Золотова достаточно взвешенное и заслуживает внимания. Председатель Госдумы считает, что ограничения, о которых говорил Виктор Васильевич, необходимо распространять, в первую очередь, на тех, кто получает оружие впервые.Володин добавил, что бывают случаи, когда медицинские справки покупаются. Люди, которые получили разрешение нелегально, зачастую не умеют обращаться с оружием и могут пострадать сами.Напомним, 11 мая в гимназию № 175 в Казани 19-летний Ильназ Галявиев ворвался с дробовиком. Он открыл огонь и взорвал самодельную бомбу. Погибли девять человек, пострадали более 30. Позже выяснилось, что у стрелявшего было разрешение на оружие. Прокуратура выясняет, легально ли он получил документы.