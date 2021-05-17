В апреле 2021 г. ВТБ Лизинг выдал клиентам свыше 3,4 тысяч машин в 59 регионах страны. Это в 3,3 раза больше, чем в апреле 2020 года, и на 9% выше результата марта 2021. Суммарно за первые четыре месяца 2021 ..

В апреле 2021 г. ВТБ Лизинг выдал клиентам свыше 3,4 тысяч машин в 59 регионах страны. Это в 3,3 раза больше, чем в апреле 2020 года, и на 9% выше результата марта 2021. Суммарно за первые четыре месяца 2021 года компания передала в лизинг более 10 тысяч машин, что в полтора раза превышает аналогичные цифры предыдущего года. Эта динамика существенно выше, чем в совокупных автомобильных продажах в России, которые по итогам января-апреля выросли лишь на 24%, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса.В апреле больше всего машин получили клиенты ВТБ Лизинг в Москве – 21% от общего числа. В остальных регионах наибольшее количество передач состоялось в Санкт-Петербурге (7% от совокупного объема), Краснодаре и Ростове-на-Дону (по 3%). Более половины нового автопарка составил легковой транспорт (52%), каждый пятый переданный автомобиль (21%) был грузовым, 13% пришлось на легкий коммерческий транспорт, 13% на спецтехнику и автобусы. Из всех сделок компании по финансовому лизингу с автотранспортом в прошедшем месяце 19% были подписаны с применением программ льготного лизинга Минпромторга.В прошедшем месяце самыми популярными марками у клиентов ВТБ Лизинг в легковом сегменте стали Lada и Kia (по 15% от общего числа переданных машин в категории), чуть меньше, 12% продаж, пришлось на Volkswagen. В группе легкого коммерческого транспорта ГАЗ занял почти половину нового портфеля (40%), каждый пятый автомобиль был марки Ford (19%) и только 14% пришлось на машины Lada. В грузовиках наибольшим спросом пользовался КАМАЗ (29%), больше половины продаж автобусов пришлось на ПАЗ (56%), а в категории спецтехники традиционное первенство у Беларуса (12%).Средний чек за первые 4 месяца 2021 г. вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Продолжает расти доля грузовых машин и спецтехники. По сравнению с апрелем прошлого года в апреле 2021-го объемы передач в этих сегментах выросли в 3,5 раза.«Конечно, такой кратный скачок продаж связан в первую очередь с «черным» апрелем прошлого года, когда продажи машин находились на минимальном уровне из-за жестких ограничений деятельности большинства организаций практически по всей стране. Тем не менее, наш автобизнес динамично развивается, мы это видим, сравнивая результаты месяц к месяцу. Апрель для ВТБ Лизинг стал практически рекордным. Больше машин было передано только в сентябре 2020 г. - 3,5 тысячи. По нашим прогнозам, автолизинг станет драйвером всего рынка лизинга по итогу года. Мы видим здесь отложенный спрос.Уже сейчас наблюдаем, что те предприятия, которые строили планы по расширению или обновлению автопарков, но из-за пандемии в прошлом году отложили этот вопрос, приступили к их активной реализации. Растет популярность лизинга в регионах, и все большее число предпринимателей понимают выгоды от использования такого инструмента финансирования», - отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.