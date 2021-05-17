ВТБ Капитал Инвестиции предоставили возможность торговать акциями иностранных компаний на Московской бирже через мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции. В настоящее время пользователи ..

ВТБ Капитал Инвестиции предоставили возможность торговать акциями иностранных компаний на Московской бирже через мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции.В настоящее время пользователи ВТБ Мои Инвестиции могут совершать на Московской бирже сделки со 124 акциями и депозитарными расписками иностранных эмитентов. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях. Расчеты по иностранным акциям осуществляются в российских рублях, дивиденды начисляются в валюте номинала.«Наша задача обеспечить нашим клиентам простой и удобный доступ ко всем возможностям, которые дает рынок ценных бумаг. Мы видим, что интерес к иностранным бумагам продолжает расти: с начала 2019 г. к настоящему моменту доля иностранных акций в портфелях наших клиентов выросла с 2,6% до 16%. Поэтому мы расширяем возможности торговли акциями зарубежных компаний», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.О росте интереса к иностранными акциями также свидетельствуют данные по обороту торгов. Так, с начала 2019 года по конец I квартала 2021 года среднедневной оборот торгов иностранными акциями в торговых системах ВТБ Капитал Инвестиции увеличился в 20,7 раза – до 29 млрд рублей, а количество сделок в день выросло в 12 раз – до 506 тыс.