Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти 97-летнюю женщину.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 30 новых случаев заражения Covid-19.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти 97-летнюю женщину.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 16 костромичам. Четыре человека заразились в Костромском районе. Три – в Красносельском районе. Два инфицированных в Нее. По одному – в Галиче, Поназырево, Буе, Кологриве и Волгореченске.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболела 21075 человек. Врачам удалось поставить на ноги 18833 пациента. В стационарах лежит 304 жителя, из них 200 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1582 заболевших.