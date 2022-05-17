Оба награждены Орденами Мужества посмертно.

В Муроме похоронили двух военных, погибших на Украине. Об этом рассказали наши коллеги из Мэрия Мурома выразила соболезнования родным и близким воинов, сложивших свои головы на Донбассе.Один из бойцов - 26-летний выпускник школы №7 сержант рязанского полка ВДВ Александр Дементьев. Второй - полковник Денис Козлов.Известно, что Денис Владимирович родился 6 мая 1982 года. Учился в местной школе №15. Он прошёл путь от командира взвода до командира отдельной инженерной бригады. Офицер погиб 11 мая при наведении понтонной переправы для продвижения армии.Оба военнослужащих награждены Орденами Мужества посмертно.