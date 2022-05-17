В канун Дня Победы в Калининграде готовился теракт. Спецслужбы действовали оперативно и не дали ему осуществиться.

В канун Дня Победы в Калининграде готовился теракт. Спецслужбы действовали оперативно и не дали ему осуществиться.11 мая стало известно о том, что на северо-западе России ФСБ пресекла террористический акт. По данным , злоумышленник хотел осуществить его в великий праздник — 9 мая. Правоохранители задержали предполагаемого исполнителя преступления.Им оказался сторонник признанной экстремистской и запрещенной в России организации украинских неонацистов "Правый сектор". Об этом сообщает .Следствие полагает, что после совершения террористического акта мужчина планировал бежать на Украину для участия в боевых действиях. В ходе обыска сотрудники ФСБ обнаружили у него взрывное устройство кустарного производства.