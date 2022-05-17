Сейчас жизни собаки ничего не угрожает.

В Петушках трое учащихся 5-6 классов школы №2 спасли увязшую в мазуте собаку. Она убежала от хозяйки и угодила в опасную лужу. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях учреждения.«Тимофей Нестеров, Максим Овсянников и Антон Конкович не смогли пройти мимо четвероногой, обречённой на гибель. Ребята достали шпица из смолы. Затем они понесли животное на реку, чтобы отмыть», - пояснили в школе №2.Через какое-то время отыскалась хозяйка. Сейчас жизни собаки ничего не угрожает.