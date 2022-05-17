Во Владимирской области определены победители регионального этапа конкурса «Полицейский Дядя...

Во Владимирской области определены победители регионального этапа конкурса «Полицейский Дядя Стёпа».По традиции, участие приняли юные жители и творческие коллективы области. Свои работы на конкурс отправили больше сорока человек от шести до четырнадцати лет. Авторы поделок не только воплотили в своих работах образы сотрудников, несущих службу в подразделениях полиции, но и отразили национальные традиции. Победила работа шестьдесят шестого детского сада Владимира - "На страже Владимирского края".