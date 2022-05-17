Житель Вязников получил тюремный срок за ДТП, в котором погиб его сын. Установлено, что в сентябре 2021 мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неправомерно завладел автомобилем
<a href="https://33live.ru/novosti/17-05-2022-zhitel-vyaznikov-otpravitsya-v-tyurmu-za-smertelnoe-dtp-v-kotorom-pogib-ego-syn.html" target="_blank">Житель Вязников отправится в тюрьму за смертельное ДТП, в котором погиб его сын</a> - Житель Вязников получил тюремный срок за ДТП, в котором погиб его сын. Установлено, что в сентябре 2021 мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неправомерно завладел автомобилем
[url=https://33live.ru/novosti/17-05-2022-zhitel-vyaznikov-otpravitsya-v-tyurmu-za-smertelnoe-dtp-v-kotorom-pogib-ego-syn.html]Житель Вязников отправится в тюрьму за смертельное ДТП, в котором погиб его сын[/url] - Житель Вязников получил тюремный срок за ДТП, в котором погиб его сын. Установлено, что в сентябре 2021 мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неправомерно завладел автомобилем