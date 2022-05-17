Житель Вязников получил тюремный срок за ДТП, в котором погиб его сын. Установлено, что в сентябре 2021 мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неправомерно завладел автомобилем

Житель Вязников получил тюремный срок за ДТП, в котором погиб его сын. Установлено, что в сентябре 2021 мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неправомерно завладел автомобилем «Wolkswagen Passat» и совершил на нем поездку по Вязникам. Он доверив управление указанным транспортным средством своему 8-летнему сыну 2013 года рождения. Автомобиль выехал на встречку и слетел в кювет. Мальчик