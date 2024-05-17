Ледяное дыхание мая не нанесло ущерба озимым культурам во Владимирской области Суровый май не...

"Ледяное дыхание" мая не нанесло ущерба озимым культурам во Владимирской областиСуровый май не нанес ущерба озимым культурам во Владимирской области. Об этом сообщают в правительстве региона.Начало мая стало настоящим испытанием для посевов. Температура "ушла в минус" почти во всех регионах Центрального федерального округа. Специалисты владимирского филиала Россельхозцентра совместно с агрономами хозяйств сейчас оценивают посевы, выясняя, как повлияли на них заморозки.К счастью, гибель сельскохозяйственных культур в нашем регионе не зафиксирована.Большинство озимых, а также многолетних трав во время майского похолодания находились на ранней стадии вегетации, отметил министр сельского хозяйства области Олег Пугаев, а значит выдержали "ледяное дыхание" мая.А вот в Муромском районе из-за холода незначительно пострадал яровой ячмень, в Александровском- озимая пшеница, отмечают во владимирском филиале Россельхозцентра.Что касается садов, то в холода цвели вишни и сливы. Специалисты считают, что с погодным стрессом сады справились относительно успешно.