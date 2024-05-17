Молодой владимирский инженер Максим Зимин разрабатывает уникальные приборы для людей с...

Молодой владимирский инженер Максим Зимин разрабатывает уникальные приборы для людей с ограниченными возможностямиМолодой владимирский инженер Максим Зимин вместе со своей командой - разрабатывает уникальные приборы для людей с ограниченными возможностями. "Специальная компьютерная периферия" поможет им получить образование и найти достойную работу. Как это сделал в свое время сам Максим? Тему продолжит Полина Лаптева.- Человек с инвалидностью может с помощью него управлять курсором мыши.Этот комплекс включает в себя джойстики для рук, ног, педали и программное обеспечение. Прибор можно адаптировать и подстроить под конкретного человека с нарушениями центральной нервной системы, расстройствами двигательных функций организма. Если при ДЦП руке человека требуется противоусилие, то при мышечной дистрофии - наоборот, может потребоваться помощь в движении. 35-летний инженер ВлГУ Максим Зимин об этих проблемах знает из личного опыта.Максим Зимин, инженер Центра профессионального образования инвалидов ВлГУ:- Они хотят работать за компьютером, но к сожалению, это трудно, потому что со стандартными манипуляторами, мышкой, джойстиками, как 3д коннекторы, им взаимодействовать очень сложно. Руки больные или парализованные."Специальная компьютерная периферия"- она разрабатывается под руководством Максима Зимина- призвана облегчить работу на компьютере людей с нарушениями опорно- двигательного аппарата. И увеличить долю занятости людей с инвалидностью в IT сфере. Для тех, кто не может действовать руками, разработана панель для ног. Управлять компьютером пользователь может ступнями.- Она не на сенсорной системе работает, а на основе системы силовых датчиков. Когда ставишь стопу - она это считывает и перемещает курсор.Для тяжелых случаев инвалидности предусмотрена такая кнопка.Максим Зимин, инженер Центра профессионального образования инвалидов ВлГУ:- Она может располагаться как на столе, так и на полу. На штативе. Можете локтем нажать, плечом, головой.Проект победил в конкурсе "Старт-1" по направлению "Цифровые технологии". А в 2022 молодой ученый выиграл грант в 4 миллиона рублей для его реализации.- Идей много. Система - только в начальном виде.Корпуса прибора напечатаны на 3д принтере. А все оборудование объединено специальным хабом. Он позволяет соединить порты нескольких устройств и единым проводом подсоединить его к компьютеру.В планах - доработка устройств и интерфейса для удобства пользователя. А также разработка новых - с миалгическими датчиками, которые реагируют не на движение, а на сокращение мышц.Полина Лаптева, Андрей Синягин, "Вести - Владимир".