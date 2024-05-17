Губернатор Владимирской области Александр Авдеев уехал в Китай. Делегация под руководством Президента России Владимира Путина участвует в VIII Российско-китайском ЭКСПО. С китайскими

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев уехал в Китай. Делегация под руководством Президента России Владимира Путина участвует в VIII Российско-китайском ЭКСПО. С китайскими партнерами Александр Авдеев проводит встречи и переговоры о сотрудничестве. Александр Авдеев, губернатор Владимирской области Насыщенная программа будет. ЭКСПО, восьмое ЭКСПО Россия – Китай, где мы планируем с нашими партнерами продолжить отношения по выстраиванию