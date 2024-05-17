После прокурорского вмешательства в Коврове был снесён четырёхэтажный дом №7 по улице Набережной.

После прокурорского вмешательства в Коврове был снесён четырёхэтажный дом №7 по улице Набережной. Об этом рассказала регионального ведомства.Здание находилось в аварийном состоянии и не эксплуатировалось, однако граждане могли в него спокойно попасть.«Наличие свободного доступа в аварийное здание создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, в том числе подростков, в результате внезапного обрушения строительных конструкций, а также формирует источник пожарной опасности и криминогенной напряжённости», - отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры Владимирской области.Тогда правоохранители обратились в суд, который обязал мэрию ограничить доступ людей в МКД и снести аварийное здание. В настоящий момент строение ликвидировано.