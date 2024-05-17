Смотрите Вести в 14.30: почему образ Богоматери Казанской называют иконой Русских Побед Прощай,...

Смотрите "Вести" в 14.30: почему образ Богоматери Казанской называют иконой Русских Побед"Прощай, борщевик?"- Летнее контрнаступление на позиции борщевика. В Суздальском районе продемонстрировали ОПТИМАЛЬНЫЕ способы борьбы с ядовитым сорняком."IT без ограничений"- Компьютер с ножным управлением и другие разработки владимирского инженера Максима Зимин"Обретенная святыня"- Во Владимир прибыл чудотворный образ Богоматери Казанской. Почему эту реликвию называют иконой Русских Побед?