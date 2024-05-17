Смотрите Вести в 14.30: почему образ Богоматери Казанской называют иконой Русских Побед
Прощай,...
Смотрите "Вести" в 14.30: почему образ Богоматери Казанской называют иконой Русских Побед
"Прощай, борщевик?"
- Летнее контрнаступление на позиции борщевика. В Суздальском районе продемонстрировали ОПТИМАЛЬНЫЕ способы борьбы с ядовитым сорняком.
"IT без ограничений"
- Компьютер с ножным управлением и другие разработки владимирского инженера Максима Зимин
"Обретенная святыня"
- Во Владимир прибыл чудотворный образ Богоматери Казанской. Почему эту реликвию называют иконой Русских Побед?