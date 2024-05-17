В Коврове перед судом предстанет мошенник, укравший у пенсионерок 425 тысяч рублей В феврале 2024...

В Коврове перед судом предстанет мошенник, укравший у пенсионерок 425 тысяч рублейВ феврале 2024 года молодой человек вступил в преступный сговор с неустановленным лицом с целью хищения денежных средств у пожилых граждан. Для этого они разработали «план».Неустановленное лицо позвонило пенсионерке из Коврова и сообщило ей заведомо ложную информацию о произошедшем, по вине ее дочери, ДТП. Для оплаты лечения он попросил ее заплатить.Обвиняемый забрал у женщины 300 тысяч рублей, большую часть из которых перевел на указанный ему неустановленным лицом банковский счет. Себе он оставил оговоренный процент от суммы.Аналогичным образом ещё у одной жительницы Коврова похищено 125 тысяч рублей.Фигурант был задержан, признал свою вину и частично возместил материальный ущерб. Как итог, - утверждено обвинительное заключение.«Он обвиняется в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного и крупного размера)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Уголовное дело направлено в Ковровский городской суд.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений