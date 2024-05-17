В результате голосования во Владимире благоустроят сквер на улице Соколова-Соколенка Голосование...

В результате голосования во Владимире благоустроят сквер на улице Соколова-СоколенкаГолосование за благоустройство объектов в 2025 году закончилось 30 апреля.Изначально среди проектов победил бульвар Художника Иванова, но после подсчета голосов ситуация изменилась.Получив 14 116 голосов, сквер на улице Соколова-Соколенка выбился в лидеры и занял первое место.В проекте запланировано обустройство тротуара и велодорожки, установка освещения и скамеек, а также обустройство совмещенных детской и спортивной площадок.Денежные средства выделят из федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».Важно отметить, что в приоритетах у жителей также остается сквер Художника Иванова, - он набрал 13 898 голосов.Третье место занял сквер на проспекте Ленина, - за него проголосовало 8 595 человек.Всего в перечень для голосования были включены 10 объектов.Фото: Национальные проекты России