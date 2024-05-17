Во Владимире может появиться «Красная книга» исчезающих городских топонимов. С этой инициативой выступил зампредседателя Топонимической комиссии областного центра иеромонах Варфоломей.

Во Владимире может появиться «Красная книга» исчезающих городских топонимов. С этой инициативой выступил зампредседателя Топонимической комиссии областного центра иеромонах Варфоломей. Идея возникла в ходе обсуждения топонимистами будущего улицы Варварки. Сегодня на ней стоит только один дом. Он планируется под снос. Члены комиссии сошлись во мнении о необходимости сохранить дореволюционное наименование этой части города. А иеромонах