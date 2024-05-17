Работы по ремонту дороги на улице Горького уже идут полным ходом. Парковочные карманы уже убирают, вместо них на проезжей части сделают зоны остановок, где можно забрать или высадить

Работы по ремонту дороги на улице Горького уже идут полным ходом. Парковочные карманы уже убирают, вместо них на проезжей части сделают зоны остановок, где можно забрать или высадить пассажира. В мэрии объяснили, с чем связаны такие перемены. Из пресс-релиза администрации г.Владимира Заместитель главы администрации города Глеб Серегин сообщил, что по поручению главы города Владимира Дмитрия