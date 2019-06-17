Находящаяся на западе Балкан Албания для многих остается terra incognita. Люди живут во власти стереотипов и почему-то считают, что у соседей этой страны и пляжи чище, и музеи интереснее, и еда вкуснее. Чтобы развеять мифы, корреспондент Дни.ру при помощи туроператора TUI отправился в путешествие по загадочной и самобытной Албании.

Находящаяся на западе Балкан Албания для многих остается terra incognita. Люди живут во власти стереотипов и почему-то считают, что у соседей этой страны и пляжи чище, и музеи интереснее, и еда вкуснее. Чтобы развеять мифы, корреспондент "Дни.ру" при помощи туроператора TUI отправился в путешествие по загадочной и самобытной Албании.ИсторияАлбании насчитывает не одну тысячу лет. В древности эти места населяли племенаиллирийцев, которые в 627 году до нашей эры основали город Эпидамн,позднее переименованный завоевателями-римлянами в Диррахий. Его устройствомвосторгался Аристотель, тут жил в изгнании Цицерон, а после получения Албаниейнезависимости Дуррес, как теперь называется город, на три года стал ее столицей.Сегодня это одноиз самых живописных мест в стране. Его сердце – построенный во II веке античный амфитеатр. В разныевремена тут проходили бои гладиаторов, совершали богослужения ранние христиане(фрески древних храмов сохранились до сих пор), а в 2004 году состоялся финал конкурса "Мисс мира", где корону победительницы получила нашасоотечественница Кристина Славинская.Из Дурреса досредневековой столицы Албании Круи доезжают примерно за час, но провеститут можно целый день! Чего только стоит находящийся на высоте 557 метров надуровнем моря замок Розафа! Говорят, он выдержал три крупных осады турок в 1450, 1466 и 1467 годах, но не былзахвачен врагом.Сегодня в его центре – стилизованный под древнюю башню музей,посвященный национальному герою страны Скандербегу, который правил в 1443-1468 годах. Именно он поднял восстание албанцев против Оттоманской империи, защищая свою землю от турок более 25 лет.Интересно,что культ Скандербега в стране начался при коммунистах, которым надо было начто-то опираться в своей идеологии. Они, например, построили в городе Леже мавзолейСкандербега, хотя никаких его останков не сохранилось. А музей этого героя в Круебыл воздвигнут по проекту дочери Энвера Ходжи, который 44 года занимал пост первогосекретаря ЦК Албанской партии труда.Дочь была и автором здания музея диктатора вТиране, которые многие ошибочно принимают за его мавзолей. Сегодня оно – сзаколоченными окнами и расписанными граффити стенами – немое напоминание обистории, которой в Албании словно стесняются.Неподалекуот заброшенного музея находится мечеть Эфем Бей, которая уцелела во времякультурной революции в Албании, когда Ходжа объявил всех и сразу атеистами.Сохранился в Тиране и подземный бункер. "Кaждый житель – сoлдат, а наpод —армия", – говорил рyководитель маленького балканского государства. Он всю жизньготовился к нападению на свою страну, поэтому усыпал Албанию долговременнымиогневыми точками, убедив народ, что вокругодни враги, а постройка бункеров – забота руководителя о безопасности своегонарода. В итоге нa квадpатный килoметр приxодилось в среднем 24 бyнкера, на четырех жителей каждый.Особенно их много – 3600 – на острове Сазани близ Дурреса. До 2017 года это была секретная военнаябаза Министерства обороны, где имелось все необходимое на случай ядерной войны – тоннели,траншеи и вся бытовая инфраструктура для военных. Теперь сюда на кораблях возяттуристов. Но привлекает их не только желание увидеть заброшенные воинские части и разгадать загадки коммунистическойАлбании, но и величественные горы, чистые пляжи и богатая история – в разныеэпохи остров Сазани находился во владении Рима, Османской империи, Греции,Италии и даже Германии.Говоря о Европе, стоит заметить, что ценыв Албании гораздо ниже, чем в центральной или северной части континента (бокал вина, бокалпива и стакан свежевыжатого сока в сумме – около 300 рублей), отели и пляжисоответствуют самым высоким стандартам, а достопримечательностей столько, чтофотоаппарат не захочется убирать вовсе. Заснеженные горы, пальмовые рощи, памятники истории и архитектуры – дух захватывает!Но главное –искренность, душевность людей. Испокон веков вся жизнь албанцеврегулировалась сводом строгих правил под названием "Канун". И большая его часть посвященагостеприимству. Даже врага надлежало принять в доме так же радушно, каксамого дорогого гостя. Что уж говорить об иностранцах, которые привозят встрану деньги! Дружелюбное отношение к туристам сформировалась еще и потому,что долгое время страна была закрыта для путешествий, и иностранцев здесьпрактически не было.Задумывая путешествие по Албании, многие задаются вопросами: не опасно ли, как вэтой стране относятся к иностранцам, как там с едой... Все они заканчиваются в первом же городе, куда попадаешь после пересечения границы сЧерногорией (многие туристы едут именно отсюда), – Шкодере. Тут на одной площадисоседствуют мусульманская мечеть, католический костел и православный храм,много смешанных семей, все праздники люди отмечают вместе независимо от религии.Впрочем, сам вопрос о вероисповедании албанцам кажется бестактным и странным – тут об этом не говорят.Всех жителей этого государства объединяет не только толерантность, но и открытость и непосредственность. Стоит незнакомым албанцам оказаться вместе, скажем, на пароме, как тут же начинаются песни и танцы,они угощают друг друга, спешат познакомиться. В наше циничное, прагматичное ижестокое время такие эмоции – на вес золота.Уже ради нихстоит приехать в Албанию, чтобы оставитьв ней сердце. И вернуться.