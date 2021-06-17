Украинского чиновника отказались соединять по телефону с помощником президента США

Украинского чиновника отказались соединять по телефону с помощником президента СШАРуководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского пытался поговорить по телефону с помощником президента США Джозефа Байдена, который курирует вопросы национальной безопасности. Однако Белый дом отказал чиновнику в этой возможности. Об этом сообщает LIFE, ссылаясь на украинскую газету Zn.ua.По данным газеты, главу офиса Зеленского Андрея Ермака в минувший понедельник отказались соединять по телефону с помощником Байдена Джейком Салливаном. Вместо этого украинскому чиновнику было предложено пообщаться с Амандой Слоат. Она в Белом доме руководит департаментом Европы Совета национальной безопасности, то есть, разумеется, занимает ранг гораздо ниже, чем советник президента США.Подобное развитие событий не устроило Андрея Ермака. Глава офиса Зеленского вообще передумал разговаривать с американскими коллегами и дал распоряжение перевести телефонный звонок на своего заместителя.Напомним, неделю назад у непосредственного руководителя Андрея Ермака тоже случился конфуз, связанный с американцами. Как ранее сообщали , президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось объясняться по воду исковерканных слов Джо Байдена о НАТО. У Вашингтона возникли претензии к Киеву сразу после телефонного разговора двух глав государств.