Ингушская певица Айна Гетагазова серьезно поссорилась с посетителем одного из заведений. Ссора имела неприятные последствия.

Ингушская певица Айна Гетагазова серьезно поссорилась с посетителем одного из заведений. Ссора имела неприятные последствия.36-летняя артистка заявила в полицию о совершенном на нее покушении. По словам исполнительницы, на нее набросился посетитель кафе, в которое она зашла, чтобы поесть и отдохнуть. Неизвестно, что Айна не поделила с незнакомцем, но между ними завязалась словесная перепалка, которая быстро перешла в насилие. Взбешенный мужчина вскочил и сильно толкнул женщину – так Айна Гетагазова рассказала сотрудникам правопорядка.После заявления артистки в Сети распространилось видео, полученное с камер наблюдения того заведения, где произошел инцидент. В ролике видно, что артистка зашла в кафе и что-то сказала мужчине, что вызвало его недовольную реакцию. Однако свидетельств избиения, на котором настаивает женщина, не зафиксировано. При этом отмечается, что полиция не оставила без внимания произошедшее и все-таки начала проверку. Об инциденте сообщил телеграм-канал "112".Айна Гетагазова хорошо знакома в первую очередь ингушскому зрителю – артистка активно выступает на родине, часто появляется на телевидении и считается одной из самых популярных исполнительниц своего региона. За свои заслуги Айна Гетагазова удостоена звания Народной артистки Чеченской Республики, а также Народной артистки Республики Ингушетия.