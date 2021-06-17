Тушить горящую птицефабрику Равис в поселке Рощино Челябинской области прибыли 86 сотрудников МЧС и 26 единиц техники, передает . Сообщается, что горит один из птичников, каких на фабрике в ..

Тушить горящую птицефабрику "Равис" в поселке Рощино Челябинской области прибыли 86 сотрудников МЧС и 26 единиц техники, передает . Сообщается, что горит один из птичников, каких на фабрике в общей сложности 24 штуки. Огонь, по предварительным данным, мог возникнуть из-за удара молнии. В результате ЧП никто не погиб и не пострадал.