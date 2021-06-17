Эпидемиологическая ситуация в Москве в связи с распространением коронавирусной инфекции стремительно ухудшается.

Эпидемиологическая ситуация в Москве в связи с распространением коронавирусной инфекции стремительно ухудшается.Власти Москвы прикладывают большие усилия для того, чтобы не принимать жестких ограничительных мер, от которых будут страдать и представители бизнеса, и сами горожане. Однако стремительно ухудшающаяся ситуация в связи с распространением коронавируса может повлиять на этот подход.О такой вероятности на встрече со столичными рестораторами рассказал сам мэр Москвы Сергей Собянин. "Мы находимся очень близко к более жестким решениям (временным, но жестким решениям) по ограничениям", – заметил он.Столичный градоначальник заметил, что за время бушующей в мире эпидемии Москва успела увеличить мощности своих больниц и расширила коечный фонд. Однако воспринимать ее возможности как безграничные было бы ошибкой.В связи с этим перед сообществом стоит важная задача – провести вакцинацию работников. В первую очередь это касается тех, кто занят в сфере услуг и транспорта.Напомним, как показывает статистика новых случаев заражения коронавирусом, темпы распространения болезни в Москве стремительно прогрессируют. Так, за последние сутки в городе зарегистрировали 6,2 тысячи новых больных. В общей сложности с марта 2020 года врачи выявили 1,2 миллиона заражений. За это время жертвами эпидемии стали более 21 тысячи человек. За сутки в Москве умерли от ковида 73 пациента.