Сотрудники полиции, МЧС, а также добровольцы разыскивают в Нижегородской области 35-летнюю студентку из США Кэтрин Сироу, передает . 15 июня девушка написала своей матери, что едет в машине с ..

Сотрудники полиции, МЧС, а также добровольцы разыскивают в Нижегородской области 35-летнюю студентку из США Кэтрин Сироу, передает . 15 июня девушка написала своей матери, что едет в машине с каким-то незнакомцем по улице Плеханова в городе-спутнике Нижнего Новгорода Бор. В нем она и жила, обучаясь в НГУ имени Лобачевского на другом берегу Волги.Согласно геолокации, после странного сообщения своей матери, девушка находилась в лесу в окрестностях поселка Линдо-Пустынь. Местность теперь прочесывают поисковые отряды. Полиция уже возбудила уголовное дело по статье "Убийство". Подробности произошедшего устанавливаются.