Утвержден проект благоустройства территории возле станции МЦД-1 Окружная и станции метро Петровско-Разумовская.

Утвержден проект благоустройства территории возле станции МЦД-1 Окружная и станции метро "Петровско-Разумовская".Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Окружная" является одним из крупнейших в Москве. Он объединяет Люблинско-Дмитровскую линию метро, Московское центральное кольцо (МЦК), первый Московский центральный диаметр (Белорусско-Савеловский), а также наземный общественный транспорт.В настоящий момент на станции МЦД-1 продолжается строительство дополнительной островной платформы. Здесь же возводится второй пассажирский вестибюль. Территория возле станции МЦД Окружная также будет развиваться.Так, возле станций МЦД Окружная и метро "Петровско-Разумовская" появятся велопарковки, стоянки такси, остановки наземного транспорта с отстойно-разворотным площадками. Также установят навесы, которые будут защищать пассажиров от дождя и снега.Вдоль Локомотивного проезда появится плоскостная автомобильная парковка. В рамках благоустройства территории также заменят обычные окна на шумозащитные в жилых домах 2, 4 и 4а в Гостиничном проезде.Но и это еще не все. Рядом с ТПУ сделают два дополнительных пешеходных перехода. Первый построят через пути МЦК в створе Станционной улицы и Сигнального проезда, второй – через пути МЦД-1 в створе Локомотивного проезда и Проектируемого проезда № 3919. А переход северного вестибюля станции МЦД Окружная продлят.Сигнальный проезд и улицу Хачатуряна свяжет новая дорога вдоль путей МЦД-1. Вдоль Дмитровского шоссе, Гостиничной улицы, 3-го Нижнелихоборского и Локомотивного проездов сделают велодорожки.Напомним, ранее "Дни.ру" подробно о строительстве северного вестибюля станции метро "Окружная". Оттуда пассажиры смогут сразу перейти на одноименные станции МЦК или МЦД, где совершает остановку аэроэкспресс. Пересадка станет комфортнее и быстрее.В феврале 2021 года было смонтировано последнее, 126-е кольцо наклонного тоннеля, диаметр которого составляет 8,5 метров. Для этого применялись специальные методы заморозки грунта. Позже строители занялись установкой веерных колец для сопряжения наклонного хода с натяжной камерой.