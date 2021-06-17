Всего в 2021 году потушено более 500 палов сухой травы, по каждому факту возбуждено административное дело. В рамках действия особого противопожарного режима был составлен 91 протокол.

В связи с потеплением и снижением количества осадков во Владимирской области прогнозируется повышение класса пожарной опасности. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщила руководитель пресс-службы МЧС региона Екатерина Мищенко.«Всего в 2021 году потушено более 500 палов сухой травы, по каждому факту возбуждено административное дело. В рамках действия особого противопожарного режима был составлен 91 протокол», - уточнили в ведомстве.Напомним, что в области уже дважды вводился особый противопожарный режим – в апреле и мае. Планируется, что его введут в третий раз - с 18 июня.ГУ МЧС России напоминает о штрафах в рамках действия ОПР: до 4000 рублей для физических лиц, до 30 тысяч для должностных лиц, до 40 тысяч для ИП, до 400 тысяч рублей для юрлиц.После его введения ведомство продолжит патрулирование массивов с целью выявления нарушений. Напомним, что в регионе уже более 100 поджигателей сухой травы.Также по весне из-за пала сухостоя 13 строений, а люди получали ожоги лица и другие травмы, которых при правильном обращении с огнём можно было избежать.