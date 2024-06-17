Аэростат Суздаль взлетел в небо над Нижним Новгородом
Там состоялся фестиваль воздухоплавания,...
Аэростат "Суздаль" взлетел в небо над Нижним Новгородом
Там состоялся фестиваль воздухоплавания, приуроченный ко встрече дипломатов стран БРИКС.
Шары под руководством опытных пилотов стартовали от Мещерского озера и двигались вдоль Волги.
В фестивале приняли участие воздухоплаватели из Нижегородской, Московской, Ярославской, Липецкой, Владимирской областей. А также республик Удмуртия и Марий-Эл.
К слову, ежегодный фестиваль воздухоплавания в этом году пройдет и в нашем регионе. Его запланировали на 6-8 сентября - в Суздале.