В воскресенье, 16 июня, губернатор Владимирской области Александр Авдеев поздравил работников и ветеранов сферы здравоохранения с профессиональным праздником.

В воскресенье, 16 июня, губернатор Владимирской области Александр Авдеев поздравил работников и ветеранов сферы здравоохранения с профессиональным праздником.Полный текст поздравления можно прочесть в руководителя 33-го региона. В частности, губернатор отметил, что владимирская медицина имеет крепкие корни, и выразил уверенность, что совместными усилиями удастся поднять её на качественно новый уровень.Так, на сегодняшний день в областных учреждениях здравоохранения активно обновляется материально-техническая база. Решается и проблема с кадрами.«Важнейшим событием в прошлом году стало открытие филиала ПИМУ. Сейчас будущие специалисты «лечебного дела» оканчивают первый курс, и я от всей души желаю им успешно сдать экзамены», - написал Александр Авдеев.