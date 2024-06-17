Какие тайны хранит Сказочная Суромна? Ещё одно село с богатой историей находится в Суздальском...

Какие тайны хранит "Сказочная Суромна"?Ещё одно село с богатой историей находится в Суздальском районе. "Сказочная Суромна" - так её прозвали сами местные. Здесь, например, родился писатель Виктор Светозаров, водивший знакомство и с Сергеем Есениным, и с Максимом Горьким. Какие тайны хранит это место? Расскажет Татьяна Воронцова.Знакомство с Суромной начинается с ее главной достопримечательности. И хоть село старинное, церковь появилась здесь довольно поздно - рассказывает Татьяна. 320 лет назад. Названа в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Первоначально была деревянной. Кирпичная - с конца 19 века.Татьяна Лысова - экскурсовод:- Найден в архивах проект Епархиального архитектора Николая Корицкого от 1891 года. Видно, как долго приступали к строительству, освещение - в 1900 году. Строительство шло сложно, построена в псевдорусском стиле.В 1930 годы храм закрыли. И к 1970 он пришел к полному запустению и разрушению. Восстановление началось в 2000.Благодаря местному жителю Алексею Герасимовичу Кашеварову. Увидел разрушающийся храм, продал дом в Суздале и вложил вырученные средства в реставрацию. Алексей Герасимович на девятом десятке лет и сам помогал поднимать храм из руин. Необычная конструкция кровли - его личная разработка.Татьяна Лысова - экскурсовод:- Смотрите, какая здесь оригинальная конструкция купола, ее предложил Кошеваров. Вместо каменного барабана - металлическая конструкция. Собрана на земле, краном установлена на колокольню. Удешевило работу и упростила их.Над названием села, - рассказывает Татьяна, тоже можно пофантазировать. Есть версия, что слово Суромна пришло из угро-финских языков и означает - гибель...Татьяна Лысова - экскурсовод:- Глядя на места, никак не связываешь эти места с гибелью...Хотя было предложена Суромель - как еловый лес. Взято название и одно из солнцебогов - бог рода Суромна. Село Суромна стоит на берегу речки Сунгирь, на берегах которой найдена знаменитая стоянка первобытного человека. Раньше судоходная. Сейчас, как ручеек. Конечно, речка создает особый микроклимат...Есть и Шальнов пруд. Там был посажен роскошный сад. Уроженец Суромны, писатель Светозаров так вспоминал о детстве, что село буквально утопало в садах...его словно укрывало шапкой. Поэтому в своих произведениях он село называет Цветущей Суромной.А первое упоминание о Суромне датируется аж 1504 годом. В жалованной грамоте великого князя Иоанна 3 Васильевича село Сурольма относится сначала к владениям Царе-Константиновского монастыря в Добром, а с 18 века уже - Боголюбского монастыря. Суромцы в те времена прославились своей боевитостью.Татьяна Лысова - экскурсовод:- В 1742 году они вооруженные кольями и вилами...вторглись в Боголюбский монастырь и побили тамошнего игумена Михаила. И получил он за то, что нагружал крестьян непосильной работой. С 1722 по 1742 года в монастыре шли всевозможные работы, на которые должны были являться крестьяне - с материалом и провизией для монахов.Не случайно "бойким" называл свое село писатель Светозаров.Татьяна Лысова - экскурсовод:- В доме №9 на улице Школьной поти всю свою жизнь прожил писатель Виктор Светозаров. Родился в 1903 году, а в 1916 поступил в художественное училище в Пензе. Закончить помешала гражданская война. Кстати, ушел в Красную армию.А потом был Московский рабфак искусств - живописное и литературные отделения.На одном из творческих вечеров Светозаров познакомился с Сергеем Есениным. И поддерживал с ним отношения. После Москвы писатель поехал на стройку века - в Магнитогорск. Продолжал писать и работать технологом.Татьяна Лысова - экскурсовод:- В 1934 году вступает в члены Союза писателей. Он был из того самого 1-го рабочего призыва. Его членский билет подписывал сам Максим Горький. В годы войны был представителем ТАСС в Магнитогорске и собранный материал вошел в последствии в книгу "Танковая броня".Память священна для жителей Суромны. Есть здесь и монумент погибшим героям. Село может похвастаться собственным Героем Советского союза. Подполковнику Дмитрию Сухарникову - командиру стрелкового полка - установлена стела на владимирском мемориале на площади Победы.Среди знатных сельчан и 2 выдающихся деятеля, связанных с госбезопасностью. Николай Хайлов, сын самого бедного суромнского крестьянина дорос до Министра госбезопасности, а затем внутренних дел Коми АССР. И Яков Едунов - сын отходника-маляра в годы Великой Отечественной возглавил Управление контрразведки " Смерш" Северо-Западного фронта. Придумал интересную операцию - инсценировки сдачи в плен.Татьяна Лысова - экскурсовод:- С белым флагом шли в распоряжении немецкий войск, а потом доставали оружие и расстреливали.Этот метод уничтожения фашистов повлиял впоследствии и на борьбу с дезертирами - немцы расстреливали перебежчиков с белыми флагами, - уточняет Татьяна.В старинной Суромне и сегодня интересно жить. В планах жителей - создание музея Виктора Светозарова, парка и благоустроенных зон отдыха. Свой проект они назвали "Сказочная Суромна".Татьяна Воронцова, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".