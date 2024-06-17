Прокурор добивается возбуждения уголовного дела из-за смерти рыбы в загрязненной воде озера Федоровское под Киржачом. В ходе проверки было обнаружено более 180 погибших карасей, окуней и щук.
<a href="https://33live.ru/novosti/17-06-2024-kompaniya-vinovnaya-v-smerti-200-ryb-v-kirzhachskom-ozere-mozhet-popast-pod-sud.html" target="_blank">Компания, виновная в смерти 200 рыб в киржачском озере, может попасть под суд</a> - Прокурор добивается возбуждения уголовного дела из-за смерти рыбы в загрязненной воде озера Федоровское под Киржачом. В ходе проверки было обнаружено более 180 погибших карасей, окуней и щук.
[url=https://33live.ru/novosti/17-06-2024-kompaniya-vinovnaya-v-smerti-200-ryb-v-kirzhachskom-ozere-mozhet-popast-pod-sud.html]Компания, виновная в смерти 200 рыб в киржачском озере, может попасть под суд[/url] - Прокурор добивается возбуждения уголовного дела из-за смерти рыбы в загрязненной воде озера Федоровское под Киржачом. В ходе проверки было обнаружено более 180 погибших карасей, окуней и щук.