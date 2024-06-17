Прокурор добивается возбуждения уголовного дела из-за смерти рыбы в загрязненной воде озера Федоровское под Киржачом. В ходе проверки было обнаружено более 180 погибших карасей, окуней и щук.

Прокурор добивается возбуждения уголовного дела из-за смерти рыбы в загрязненной воде озера Федоровское под Киржачом. В ходе проверки было обнаружено более 180 погибших карасей, окуней и щук. Ущерб оценивается более чем в 100 тысяч рублей. Озеро Федоровское находится в одноименной деревне. Местные жители еще в конце мая обращались в администрацию района с просьбами разобраться с