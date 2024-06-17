Область выделит многодетным семьям более 90 миллионов рублей из регионального бюджета. На внеочередном заседании Заксобрания депутаты обсудили новый закон ” О социальной поддержке и

Область выделит многодетным семьям более 90 миллионов рублей из регионального бюджета. На внеочередном заседании Заксобрания депутаты обсудили новый закон ” О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан”. При этом самое важное изменение касается критерия для определения права многодетной семьи на некоторые региональные меры соцподдержки. Так, благодаря этому увеличению, многодетные семьи смогут получить еще